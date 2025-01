Cadem: Por primera vez Johannes Kaiser supera a Kast en preferencias presidenciales y se mantiene detrás de Matthei

El sondeo reveló que en hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Evelyn Matthei se impondría en todos los casos.

Una nueva edición de Cadem reveló que, por primera vez, Johannes Kaiser superó a José Antonio Kast en preferencias presidenciales. Mientras que Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar.

La encuesta, correspondiente a la segunda semana de enero y con 705 casos efectivos, dio a conocer que la candidata de Chile Vamos continúa liderando con un 23%. En tanto, Kaiser tiene el 1o% de las preferencias -5 puntos más que en la edición anterior-, y el líder del Partido Republicano suma un 9%.

Luego aparecen Michelle Bachelet (5%) y Tomás Vodanovic (3%), seguidos por Carolina Tohá (2%), Camila Vallejo (2%) y Franco Parisi (2%).

Un 38% de los encuestados no sabe o no responde.

De ese modo, el sondeo publicó que en hipotéticos escenarios de segunda vuelta, Matthei se impondría en todos los casos, superando a Bachelet por 4 puntos (47% vs 43%), a Claudio Orrego por 18 puntos (53% vs 35%), a Kast por 24 puntos (52% vs 28%), a Eduardo Frei por 26 puntos (55% vs 29%), a Kaiser por 37 puntos (58% vs 21%) y a Carolina Tohá por 38 puntos (61% vs 23%).