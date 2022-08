Esta jornada, la encuesta Plaza Pública de Cadem dio a conocer su último sondeo de cara del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En esa línea, un 37% se inclinaría por la opción Apruebo mientras que un 46% votaría Rechazo. Asimismo, y a poco más de dos semanas de los comicios, un 17% declaró que no sabe, no responde o no vota.

De continuar este resultado, 45% aprobaría la propuesta de nueva Constitución y 55% la rechazaría. En ese sentido, se estima que el escenario más estrecho sería 48% (Apruebo) versus 52% (Rechazo), considerando los márgenes de error.

Cabe señalar que la muestra corresponde a 1.007 personas pertenecientes a 215 comunas a lo largo del país, siendo el 90% de la muestra aplicada en población urbana y el 10% en población rural.

Por otra parte, un 88% de las personas que aprobarían el texto estarían decididos a votar por dicha opción, mientras que el 89% de los que rechazan, se encuentra totalmente decidido a votar rechazo. Por el lado de los indecisos, un 63% declaró que probablemente no acudirá a votar.

Respecto a la gestión del presidente Boric, un 37% la aprueba mientras que un 56% la desaprueba.

Entre los ministros, Carlos Montes (62%, +7pts) se convierte en el mejor evaluado junto a Mario Marcel (62%, -1pto). Los tres peor evaluados son Nicolás Grau (43%, -3pts), Giorgio Jackson (40%, -9pts) e Izkia Siches (38%, +1pto).