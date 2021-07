Luego de las elecciones primarias presidenciales que se llevaron a cabo la semana pasada, este lunes se dio a conocer una nueva encuesta Plaza Pública Cadem.

Según el sondeo, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, se posiciona como el líder en preferencias con el 30%, seguido de cerca por Sebastián Sichel (25%) y la recientemente anunciada aspirante de la DC, Yasna Provoste (12%).

Más atrás, aparece el republicano José Antonio Kast en el cuarto lugar con el 8% de las preferencias, seguido por el actual alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (4%), quien en las últimas horas confirmó que “probablemente” no sea el candidato presidencial de la Lista del Pueblo.

Además, en la encuesta aparecen Paula Narváez (3%) y Carlos Maldonado (1%), mientras que un importante 16% no votaría por ninguno, no sabe o no responde.

Segunda vuelta

En cuanto a una posible segunda vuelta entre los tres candidatos que lideran las preferencias, el estudio detalló que si el enfrentamiento fuera entre el diputado por Magallanes y el ex ministro de Desarrollo Social, el triunfo sería para Boric por 46% vs. 42%, superando con mayor margen a Yasna Provoste (46% vs 34%).

Además, si ésta fuera entre Sichel y la presidenta del Senado, la victoria sería para el candidato de Chile Vamos por 45% vs. 36%.

Aprobación del Gobierno

Finalmente, Cadem afirmó que la aprobación del presidente Sebastián Piñera se mantiene en un 20%.

Por el lado de la desaprobación, también se mantuvo en 76%, sin diferencias con la semana anterior.