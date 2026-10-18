Cadem: Aprobación de Kast cae a 30%, su nivel más bajo, y 17 de 18 ministros retroceden en la evaluación

La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó 2 puntos en la tercera semana de octubre y llegó a su nivel más bajo desde el inicio del gobierno. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem, ante la pregunta de si aprueba o desaprueba la forma cómo José Antonio Kast está conduciendo su Gobierno, el 30% respondió que aprueba y el 65% que desaprueba, 1 punto más que en la medición anterior.

El sondeo también refleja un deterioro en la percepción sobre el rumbo del país. El 69% cree que Chile va por mal camino y el 68% se declara pesimista sobre el futuro, los peores registros desde marzo.

Caída generalizada en el gabinete

De los 18 ministros con más de 40% de conocimiento que pueden compararse con septiembre, 17 retroceden en aprobación. La caída más pronunciada es la de Louis de Grange, que baja 14 puntos y llega a 40%. Le siguen Claudio Alvarado (37%, -9), Fernando Barros (42%, -8), Daniel Mas (40%, -8) y Tomás Rau (30%, -8). Rau y Jorge Quiroz (31%, -6) son los ministros peor evaluados.

En el otro extremo aparecen May Chomalí, Iván Poduje y Catalina Parot, con 55% (-4), 53% (-5) y 50% (-6), respectivamente.

Quiroz, en tanto, se consolida como el ministro más influyente del gabinete, con 61% de las menciones (+5). Más atrás figuran Poduje (31%, -2) y Martín Arrau (27%, +1). Además, en un contexto en que la Secretaría General de Gobierno se encuentra fusionada con el ministerio del Interior, el 64% cree que el gobierno debería volver a tener un ministro vocero.

Rechazo a los indultos

El 60% (+2) está a favor de eliminar la facultad presidencial del indulto, mientras el 33% prefiere mantenerla. Además, el 59% rechaza que las personas condenadas que padecen una enfermedad terminal puedan terminar de cumplir su condena en su hogar, frente a un 33% que está de acuerdo.

Sobre Juan Aliste Vega, exlautarista condenado por el asesinato de un carabinero y que tenía un cáncer terminal y que murió en prisión, el 59% habría estado en desacuerdo con indultarlo y el 29%, de acuerdo. El 64% también rechaza indultar a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos que tengan más de 80 años y estén enfermos. A su vez, el 55% (+4) se opone a indultar a exuniformados condenados por hechos del estallido social.

Rebaja del TAG en Autopista Central

El 83% supo del acuerdo para reducir las tarifas del TAG de Autopista Central entre un 10% y un 25%, a partir de enero de 2027 a cambio de extender la concesión de la autopista por 20 meses. El 55% está de acuerdo con la medida y el 56% apoya extenderla a otras autopistas, como la Costanera Norte o Vespucio norte y sur. Entre los residentes de la Región Metropolitana, el 58% afirma que él o alguien de su familia se verá beneficiado.

La encuesta se aplicó en línea a 1.007 casos, con trabajo de campo el viernes 16 de octubre de 2026.