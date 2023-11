Este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de noviembre.

El sondeo reveló que la aprobación al presidente Gabriel Boric subió a 37% (+4 pts), su nivel más alto desde septiembre de 2022.

De acuerdo a la medición, la aprobación del jefe de Estado por primera vez es más alta que la de los expresidentes Piñera y Bachelet, comparando la misma semana de evaluación.

Por otro lado, y sobre los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el 63% evalúa positivamente la organización del evento deportivo. Asimismo, el interés por el certamen llegó a un 59%.

Además, un 76% consideró que tiene un efecto positivo en la imagen internacional de Chile.

Proceso constituyente

Por otra parte, y respecto al proceso constitucional, esta semana el 35% de los encuestados (+1 pto) votaría a favor y el 50% (-1 pto) en contra.

Asimismo, las principales diferencias entre la opción “En Contra” y “A Favor” se dan entre las mujeres (53% vs 27%), los jóvenes (59% vs 20%), niveles socioeconómicos bajos (50% vs 32%) y en Santiago (53% vs 34%).

En tanto, el 87% de los encuestados que se identifican con la izquierda votarían en contra, mientras que el 70% de los que se identifican con la derecha votarían a favor.

Finalmente, un 77% se enteró de que el pleno del Consejo Constitucional aprobó la propuesta de nueva Constitución y solo un 31% considera que es mejor que el texto vigente.