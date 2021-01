El ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, dio a conocer los lineamientos en los que se enfocará su carrera hacia La Moneda.

En entrevista con La Tercera, el ex secretario de Estado indicó que las primeras luces concretas de su candidatura se dieron luego que el senador Felipe Kast anunciara su decisión de retirarse de la carrera y dar espacio a nuevos rostros de la política.

En detalle, Briones indicó que “me empezaron a decir la posibilidad a fines del año pasado, pero no veía nada muy concreto. Ahora Felipe Kast decidió no ir y eso aceleró todo. Si doy este paso, es porque estoy convencido de que puedo seguir aportando en los desafíos que tiene nuestro país”.

El ex ministro fue enfático en destacar que “esto no es para emprender una aventura personalista, como que me sentí macanudo y ahora quiero ser candidato. No, acá de verdad hay un convencimiento de que uno puede aportar en esta visión país de navegar a través de reformas exigentes, pero de manera responsable”, destacó.

Respecto de su rol en Hacienda, el candidato presidencial explicó que “evidentemente voy a defender lo que hemos hecho en materia económica, lo cual no implica reconocer que ante un shock de esta magnitud todo siempre puede ser insuficiente. No sé si es ser el más oficialista, pero voy a defender lo que hemos hecho; nunca me va a ver ser desleal con el gobierno“.

En cuando a la agenda valórica, Briones señaló que podría calificarse como de “centroderecha liberal”, asegurando que “la clave está en que las personas puedan desplegar con libertad sus proyectos de vida, mientras no haya un daño a terceros”.

Frente al aborto, aseguró que es partidario de las tres causales. Sin embargo, “no soy partidario del aborto libre; pareciera haber bastante consenso en que hay una vida que está en el vientre, que merece ciertos resguardos importantes del Estado”.

Respecto del matrimonio igualitario y la adopción homoparental, el ex ministro declaró estar “full de acuerdo”. Mientras que en la eutanasia, el candidato declaró que “por supuesto, está en el ámbito de las definiciones personales”.