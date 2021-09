Los candidatos presidenciales Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) protagonizaron, este sábado, un fuerte debate en Twitter.

Las críticas cruzadas comenzaron luego que la asesora del representante oficialista concediera una entrevista a The Clinic, donde reflexionó en torno al financiamiento ilegal de la política.

Lee también: Servel tras rechazo de candidaturas: “Cuando se espera el último minuto es normal que se comentan errores”

“Por muy encantador que sea, por muy buena onda, por muy refrescante, joven, jovial, tiene al PC que no lo va a dejar gobernar. Esa sí que es una mochila. Te insisto: Boric no es libre“, sostuvo la asesora en la entrevista.

El mismo medio consultó por sus redes sociales al candidato de Convergencia Social si efectivamente se sentía libre. A lo que presidencial respondió un simple “Sí”, y adjuntó una imagen de la Fundación Sol con los aportes que recibió Sichel para las primarias, agregando: “a veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara”.

A veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara. pic.twitter.com/K3YZIyH70e — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 3, 2021

Ante esto, la repuesta de Sichel no tardó en llegar. “Diputado, leo su crítica y pienso que usted no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así“, escribió el presidencial de Chile Podemos +, emplazando a Boric sobre no haber recibido su título de abogado pese a haber egresado de la Universidad de Chile.

“Los independientes buscamos financiamiento legal, y antes estudiamos, nos titulamos y trabajamos para salir adelante“, continuó Sichel.

Diputado, leo su crítica y pienso que ud no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así. Los independientes buscamos financiamiento legal, y antes estudiamos, nos titulamos y trabajamos para salir adelante. https://t.co/SdTG4tmnzj — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 4, 2021

Por último, el candidato de Apruebo Dignidad, respondió diciendo: “Tranquilidad candidato. Somos millones, con y sin títulos, que estamos intentando cambiar paso a paso el país que nos dejan Piñera, usted y sus financistas. Por aquí seguiremos con propuestas y transparencia para transformar Chile. Saludos!”, cerrando la polémica.