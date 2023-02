Durante su visita a la caleta Punta Lavapié, en la Región del Biobío, con motivo de la emergencia por los incendios forestales, el presidente Gabriel Boric exigió a las entidades pertinentes que “se dé toda la premura que sea posible para reconstruir con la máxima velocidad”. “Hay algunos datos que nos señalan que si es que se mantuviese un ritmo permanente de construcción, se demoraría cerca de un año. Eso no es aceptable. Tenemos que llegar con todas las viviendas antes del invierno. Eso va a requerir un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios públicos, de los trabajadores del Estado, también mayor solidaridad seguramente por parte del mundo privado, pero no me cabe ninguna duda que juntos y juntas lo vamos a lograr. Antes del invierno todas las viviendas de emergencia tienen que estar”, sentenció.