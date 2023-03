“Entiendo sus palabras de dolor, frustración y rabia”. De esta forma se refirió el presidente Gabriel Boric al emplazamiento que le hizo Marly Victoriano, viuda del cabo primero Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado por un hombre en estado de ebriedad cuando intentó eludir un control policial en Concepción.

La mujer señaló que el Gobierno “se ha encargado de darle más garantías a los delincuentes que a los carabineros”. Además, llamó al mandatario a hacerse responsable de las gestiones: “Que se ponga los pantalones y haga la pega como tiene que hacerla. Él no está de presidente para ser la marioneta del resto”.

“El presidente me ha mandado muchos mensajes, pero no ha sido capaz de llamarme él o venir y dar la cara. A mí me gusta decir las cosas de frente y supongo que el presidente tiene los pantalones de venir y decirme lo que piensa acá”, sentenció.

Victoriano también dijo que si el mandatario fuera al funeral del cabo primero, ella “no lo recibiría”.

¿Qué dijo el presidente?

En entrevista con Radio Paulina, en Iquique, el jefe de Estado comentó las palabras de la viuda de Salazar: “Yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo, y no puedo sino empatizar con ella. Yo en ningún caso voy a contradecirla, respeto su decisión”.

“Yo conversé con el general Yáñez apenas supimos de este atropello, ofrecimos todas las facilidades y no corresponde, sería de una tremenda falta de respeto de mi parte, tratar de polemizar con un sentimiento de dolor de una madre viuda con dos hijos que está sufriendo en estos momentos”, agregó.

De este modo, el presidente sostuvo que lo único que puede decir es que “Carabineros, como lo sabe el general Yáñez, cuenta con todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia, no solamente con todo el rigor de la ley, sino con la fuerza que sea necesaria”.

Presión preventiva para el presunto autor del delito

La tarde de este martes fue formalizado Jhoyner Bonilla, ciudadano de nacionalidad venezolana apuntado como el autor del fatal atropello contra Salazar.

Los delitos que se le imputan al hombre de 22 años son homicidio simple, maltrato de obra a Carabineros y conducción en estado de ebriedad.

Luego de ser considerado por la fiscal Maritza González como un peligro para la sociedad y para evitar una eventual fuga, se determinó la medida de prisión preventiva.

Bonilla habría subido a su vehículo con 1,79 grados de alcohol en la sangre, atropellando posteriormente a los carabineros que se encontraban efectuando la fiscalización, donde el sargento Moisés Zambrano y cabo segundo Jordán Mancilla terminaron con lesiones leves; mientras que el cabo Alex Salazar fue embestido y arrastrado cerca de diez metros.