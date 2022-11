Este lunes, el presidente Gabriel Boric reconoció que está buscando llevar una vida más saludable tras conocer los resultados de unos exámenes médicos a los que se sometió.

“Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, demasiado, por lo tanto, hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento de revertir esa curva”, señaló durante una entrevista con TVN.

Lee también: Alcalde de Padre Hurtado interpone recurso de protección contra gremio de Microbuses Peñaflor por anuncio de paro

El jefe de Estado sostuvo que cambió algunos de sus hábitos cotidianos, ya que “estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso -como muchos chilenos- y la vida sedentaria no ayuda a eso”.

“Me decidí y me mentalicé en tratar de correr diez kilómetros diarios (…). Es harto, pero me motiva mucho y también te despeja la cabeza, ayuda a pensar. Aprovecho de, cuando bajo la intensidad del trote, responder mensajes y trabajar”, agregó.

Finalmente, el mandatario contó que ahora tiene dos trotadoras: “Tengo una en la oficina y otra en la casa para poder trabajar, así que estamos en proceso”.