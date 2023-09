Tras participar en los Te Deum Evangélico y Ecuménico de este 17 y 18 de septiembre respectivamente, el presidente Gabriel Boric expresó desde el Palacio de La Moneda: “Me parece, que tanto ayer en la catedral evangélica de Puente Alto, como hoy, se hicieron llamados muy potentes por parte de las diferentes Iglesias de nuestro país a la unidad, el reconocimiento, a la solidaridad. Y en particular destaco en la homilía de hoy cuando se nos invita a no pasar de largo frente al que sufre, a no ser indiferentes, a no dejar de actuar ante el dolor y creo que ese mensaje es tremendamente potente y lo tenemos que practicar todos los días”.

“Por lo menos a mí, me inspira en el ejercicio de gobierno”, añadió.