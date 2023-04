Este viernes, el presidente Gabriel Boric se refirió, desde la Región de Antofagasta, nuevamente a la misión del Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad: “Como Gobierno no estamos solamente haciendo promesas, estamos haciendo lo que no se hizo durante mucho tiempo. Nos estamos ocupando con medidas concretas de corto y mediano plazo, de combatir, enfrentar al delito y de recuperar, por sobre todo, los espacios públicos para la ciudadanía. Tenemos que recuperar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas. Esa pelea se la vamos a ganar a la delincuencia, se la vamos a ganar al narco. Los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores y honrados, no de los narcos ni de los delincuentes. Esta es nuestra tarea y estamos totalmente empeñados en ello, en garantizar el derecho a la seguridad de las personas”.