Boric revela que subsecretario Monsalve le informó que había revisado las cámaras del hotel donde habría ocurrido la violación

El Presidente abordó los nuevos antecedentes relacionados con la denuncia presentada contra el renunciado subsecretario del Interior sobre que habría accedido a las cámaras del lugar donde habría ocurrido la agresión sexual.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la denuncia por violación interpuesta contra el renunciado subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En un punto de prensa, el mandatario fue consultado sobre los nuevos antecedentes del caso, que apuntan a que Monsalve habría ordenado a funcionarios de la Policía de Investigaciones revisar las cámaras de seguridad del hotel donde se habría producido la agresión sexual.

Boric y la revisión de las cámaras del hotel de Monsalve

Al respecto, aseguró que “el subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel“.

Posteriormente, el mandatario detalló que Monsalve habría realizado esta acción “para ver en qué condiciones habían entrado al hotel”.

“Los detalles del caso creo que no me corresponden contarlos a mi, me imagino que todos lo entenderán. Es solamente una versión y no corresponde que de esos detalles”, añadió también Boric.

Finalmente, recalcó que “respecto de si hubo alteración de pruebas o de obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”.