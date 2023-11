“No se puede retroceder en los derechos que ustedes (mujeres) se han ganado”. Este es parte del discurso que realizó este miércoles el presidente Gabriel Boric durante una actividad oficial y que ha sido interpretado por personeros de oposición como una mención a la campaña de la opción En contra del plebiscito del próximo domingo 17 de diciembre.

El mandatario inauguró el Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual de la Región Metropolitana, recinto que busca disminuir y desnaturalizar la violencia sexual contra las mujeres, otorgando, desde un enfoque de género, atención reparatoria, psicosocial y jurídica.

Este nuevo espacio, que se suma a los que están presentes en las regiones de Valparaíso y del Biobío, atenderá a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia sexual.

En la instancia el jefe de Estado habló sobre la importancia de combatir la violencia hacia las mujeres y, en medio de su discurso tocó un punto que ha sido utilizado por la campaña de la opción En contra que tiene relación sobre los derechos de las mujeres: que la propuesta constitucional significa un retroceso en esta materia.

“La violencia contra las mujeres no es un asunto privado. Es un problema social que nos afecta a todas y a todos, y los hombres tampoco pueden ser indiferentes”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, agradeció “profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá”, destacando su “compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia a las mujeres, y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes se han ganado. Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más”.

“Y a las mujeres de Chile, quiero que sepan que pueden contar con este gobierno para impulsar todas las medidas que sean necesarias para sentirse seguras y libres”, sentenció.

Las palabras del mandatario han sido interpretadas como una inclinación pública a la opción En contra. Sobre todo, luego que ayer, la expresidenta Michelle Bachelet -quien anunció públicamente su rechazo a la propuesta constitucional- también dijo que el texto de nueva Constitución es un retroceso para los derechos de las mujeres.

¿Les cabía alguna duda que el Presidente no podía no repetir la mejor fake del en contra? ¿Sabrá que fue su sector el que no quiso reponer “el que”, por “el quien” en la CdeExpertos? ¿Sabrá que el proyecto avanza en más de 12 temas en relación a la mujer?https://t.co/lDKsE9Tloy

— Gabriel Alemparte (@jgalemparte) November 29, 2023