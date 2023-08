El presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas que recibió luego de que este jueves interviniera con megáfono en una protesta de comités de vivienda a las afueras del Palacio de La Moneda.

¿Qué dijo el presidente Boric?

“Ayer había una marcha de pobladores de distintos sectores de Santiago luchando por el derecho a la vivienda. Salí a saludarnos y estuve con ellos conversando“, partió señalando el mandatario.

En esta línea, se refirió a los cuestionamientos por la acción y sostuvo que “hay algunos se ponen medios nerviosos cuando uno conversa con el pueblo y no les gusta y dicen que no es propio del presidente”.

“Cómo no va a ser propio del presidente de la República conversar con la gente que tiene más necesidades. No nos olvidamos de donde venimos, venimos de los movimientos sociales y debemos estar en conjunto con ustedes trabajando”, agregó.

Conversación con manifestantes

Este jueves, a las afueras de la Moneda, el presidente conversó con los manifestantes y les dijo no tener ninguna duda “de que están luchando por construir los sueños que se merecen, por la dignidad que se merecen. Por eso sepan, vecinos y vecinas, que como Gobierno estamos comprometidos con ustedes“.

“Cuando dijimos que íbamos a construir 260 mil viviendas muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir las 260 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y con los comités”, agregó.

Finalmente, afirmó que es “importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de eso (…). Esta pega no es fácil, ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargó”.