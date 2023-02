El presidente Gabriel Boric anunció una mesa de trabajo con parlamentarios con el fin de tratar la regulación de la industria forestal.

En medio de su visita a Quillón por los incendios forestales que afectan tanto a la zona como a otros lugares de las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, el jefe de Estado dio a conocer: “Le he dicho a los parlamentarios que me plantearon esto, al alcalde también, que tenemos que tener una discusión de más largo plazo justamente con el tema de la industria forestal. Una regulación distinta”.

“Hoy día estamos todos abocados en conjunto para combatir la emergencia: sector público y sector privado; pero tiene que hacer una regulación que permita establecer todas las prevenciones, porque las condiciones climáticas van a ser cada vez más adversas, pero tenemos que generar todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir y disminuir el nivel de riesgo. En eso el sector privado y público tienen que trabajar como uno”, añadió.

“Es un tema que va a estar sobre la mesa cuando logremos apagar el fuego”

Posteriormente, el mandatario reiteró que, a su juicio, “no es el momento de entrar en una confrontación entre los diferentes sectores, porque nos necesitamos todos para ayudar a apagar el incendio. Pero no me cabe ninguna duda que se viene un debate de una mejor regulación, en particular respecto de la industria forestal, para que estas situaciones que estamos viviendo, en lo que se puedan prevenir, se haga”.

“Entonces, esas discusiones serán para después, pero ya nos comprometimos con los parlamentarios de la zona para, justamente, armar una mesa, también con la gente del Biobío, para tratar estos temas de la regulación que se necesita”, sentenció.

Finalmente, el presidente recordó que “la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, lo planteaba con mucha fuerza ayer también, así que es un tema que va a estar sobre la mesa cuando logremos apagar el fuego”.