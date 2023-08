El presidente Gabriel Boric lideró durante el mediodía de este lunes la ceremonia en la que recibió el informe elaborado por la comisión para la probidad y la transparencia, que cuenta con 46 medidas para regular las relaciones entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.

“Las acciones que dieron paso a esta preocupación –Caso Convenios– están siendo investigadas, y no me cabe duda que serán sancionadas, sean del color político que sean, sean del Gobierno central, o regional, de este Gobierno o del anterior“, detalló el mandatario.

¿Qué pasó?

La Comisión Asesora Ministerial para la regular la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado inició sus labores de forma preliminar el 7 de julio. Tras publicado el Decreto que la creó, su labor se extendió por 45 días corridos y finalizó el 26 de agosto.

La comisión estuvo presidida por María Jaraquemada, e integrada por los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero.

En tanto, la secretaría ejecutiva del equipo quedó a cargo de Valeria Lübbert, quien cumple actualmente el mismo rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.

Los expertos escucharon las exposiciones de distintos funcionarios y representantes de la Dirección de Presupuestos de los ministerios de Hacienda, Justicia, Secretaría General de la Presidencia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, representantes de los Gobiernos Regionales y Municipalidades, además de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Charity Commission, de Reino Unido, entre otros.

El mandatario cerró su anuncio aseverando que las investigaciones “pueden dar cuenta que se cometieron o no se cometieron actos ilícitos y muchas veces se hacen acusaciones sin fundamento, incluso imputaciones de delitos que tienen que también tener la seriedad para, no en estos casos, meter a todos en el mismo saco (…). Como bien decía María Jaraquemada, no dejemos que los actos de unos pocos ensucien el trabajo de todos“.

La comisión propondrá 46 medidas concretas para mejorar la regulación que tendrán que ser evaluadas por el Ejecutivo para su posible implementación.

