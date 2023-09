El presidente Gabriel Boric manifestó sentirse “preocupado” por el éxito del proceso constituyente e indicó que le gustaría que exista el “mayor consenso posible” al interior del debate político.

¿Qué pasó?

Mientras se dirigía caminando desde el Palacio de La Moneda a las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en el Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se le consultó al mandatario por las declaraciones del senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, quien propuso crear un “gran acuerdo político”, desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido Republicano, para “salvar el proceso constituyente”.

Esto debido a las diferencias al interior del Consejo Constitucional y el avance de la opción En contra para el plebiscito de salida en distintas encuestas de opinión pública.

“A mí lo que me interesa es que el proceso constituyente esté bien, espero que llegue al más amplio consenso posible. Como he dicho antes: quienes busquen antagonistas en mí no los van a encontrar”, dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, Boric indicó que “hace mucho tiempo he sido partidario y hemos trabajo por tener nueva Constitución y esa Constitución tiene que reflejar los consensos que tenemos entre los chilenos. No solamente la visión de un sector”.

“Eso lo dejó muy en claro el pueblo de Chile en el primer plebiscito (de salida), y no me cabe ninguna duda que en esta ocasión tenemos que actuar con la misma lógica: el mayor consenso posible”, añadió.

De este modo, el presidente manifestó sentirse “preocupado del éxito del proceso y no voy a ser quien trabaje por lo contrario. Así que, espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas, y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”.