El presidente electo, Gabriel Boric, descartó que adelantará los nombres de las personas que conformarán su gobierno a partir del próximo 11 de marzo.

Luego que el futuro mandatario confirmó que participará en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2022 que se realizará el jueves 13 de enero, han surgido expectativas para que Boric adelante al menos quién será su ministro de Hacienda o parte de los integrantes del comité político de La Moneda.

Sin embargo, este lunes y luego de asistir a la ceremonia donde el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) lo proclamó de manera oficial como presidente electo de la República, el representante de Apruebo Dignidad denegó realizar anuncios de manera anticipada a la fecha autoimpuesta: 22 de enero.

“He señalado en reiteradas ocasiones a la prensa que nosotros vamos a presentar el gabinete durante la penúltima semana de enero. Estamos trabajando firmemente para eso”, sostuvo.

En ese sentido, Boric dijo que, como equipo, “vamos a presentar el gabinete completo en esa ocasión, por lo tanto, descarto la posibilidad de presentar cargos de manera anterior. Creo que es importante que el gabinete represente un equilibrio”.

“Es un puzle complicado armar un gabinete, yo me imagino que todos los saben. La cantidad de especulaciones que hay al respecto es interesante y da cuenta de la preocupación y esperanza en los equipos que nombremos, porque un gobierno no se trata solamente de una persona -en este caso, de quién lidera o el presidente de la República-, sino de todo un equipo que va a impulsar las transformaciones que queremos con la estabilidad y garantías para todos de que no vamos a retroceder en los que hemos avanzado hasta ahora como país”, agregó.

“Por lo tanto, creo que es muy relevante que el gabinete se entienda como un conjunto, se entienda como un equilibrio que es delicado”, añadió.

El presidente electo también indicó que ha conversado con las presidencias de los distintos partidos que han apoyado su proyecto de gobierno y que junto a ellos están “buscando una representación que sea paritaria en donde estén personas capacitadas y las más preparadas para llevar adelante el liderazgo de las diferentes carteras; en donde haya una síntesis también entre las diferentes generaciones que están hoy día bregando por construir mejor país, no solamente gente de nuestra generación, sino también de generaciones que nos antecedieron; que tenga diversidad social, que me parece también que es relevante”.

“Sobre los partidos que lo van a componer, lo van a saber en dos semanas, así esperemos que no cunda la ansiedad al respecto”, sentenció.