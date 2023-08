Este jueves, el presidente Gabriel Boric intervino con megáfono en mano en una protesta de comités de vivienda que estaba afuera del Palacio de La Moneda: “No tengo ninguna duda de que están luchando por construir los sueños que se merecen, por la dignidad que se merecen. Por eso sepan, vecinos y vecinas, que como gobierno estamos comprometidos con ustedes, que el Plan de Emergencia Habitacional lo vamos a sacar adelante”.

“Cuando dijimos que íbamos a construir 260 mil viviendas muchos nos dijeron que era imposible. Nosotros les decimos que no solamente vamos a construir las 260 mil viviendas, sino que lo vamos a superar y vamos a trabajar en conjunto con ustedes y con los comités. Es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de eso (…). Esta pega no es fácil, ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargó”, aseguró.