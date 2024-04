Yván Gil aseguró que la organización criminal de origen venezolano es una fabricación mediática a nivel internacional. Sus declaraciones fueron condenadas por el mandatario, calificándolas como un “grave insulto” a quienes han sido víctima de la banda. “La negación no sirve y no es tolerable”, sostuvo. Además, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro no se ha hecho responsable de la crisis migratoria.