Te Deum 2024: Boric defiende libertad de expresión y culto ante posibles opiniones de líderes religiosos sobre contingencia

El mandatario participa en el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago. Ante posibles definiciones sobre temas como aborto o eutanasia, el presidente recalcó que “Chile es un país laico” y que “todas las opiniones son válidas” y que, como Gobierno, las respetan.

El presidente Gabriel Boric defendió la libertad de expresión y manifestó que, como Gobierno, respetan las distintas opiniones que podrían darse en el Te Deum Ecuménico 2024.

El mandatario participa en la ceremonia que se realiza en la Catedral de Santiago, en el marco de este 18 de septiembre, por la conmemoración de los 214 años desde la Primera Junta Nacional de Gobierno.

En la instancia participan distintos líderes religiosos y se cree que alguno de ellos, entre quienes se destaca el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, podrían referirse a temas de contingencia política durante su discurso, como aborto o eutanasia, iniciativas que el Ejecutivo ha decidido impulsar.

¿Qué dijo Boric?

Previo a la instancia, se le consultó al presidente Boric ante posibles definiciones que podrían expresar los líderes religiosos sobre temas de contingencia.

“No puedo decirles a los diferentes representantes de los credos -recordemos que es un Te Deum Ecuménico-, qué es lo que tienen que decir o no. En Chile hay libertad de culto, libertad de expresión, y, por lo tanto, yo voy con la mejor disposición a escuchar las reflexiones que tengan que hacer los guías espirituales de las diferentes religiones y con mucho respeto. Así que no me puedo pronunciar de palabras que aún no he escuchado”, respondió.

Luego se le insistió, especialmente respecto a temas como aborto y eutanasia. “Todos los representantes de los diferentes cultos que se practican acá en Chile tienen todo el derecho a expresar sus opiniones”, sostuvo, y en eses sentido, dijo que “Chile es un país laico. Hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1925, separada la Iglesia del Estado. Por lo tanto, todas las opiniones son válidas. Nosotros las respetamos. Creo que es importante escucharlas, que se puedan plantear en el foro público. Pero las decisiones del gobierno y de la sociedad son independientes de ello”.

“Acá todos tenemos que respetarnos entre chilenos y chilenas y entre habitantes de nuestra patria. Así que no tengo mucho que decir”, sentenció.