Un tenso momento se vivió en el debate presidencial de este lunes cuando el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, interpeló a su contendor del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, acusándolo de tener sociedades de inversiones en Panamá y afirmando que “busca permanentemente eludir impuestos”.

Durante el programa organizado por Televisión Nacional de Chile (TVN), Canal 13 y Mega, el también diputado de Convergencia Social (CS) exhibió una documentación notarial emitida en el país caribeño -la cual fue publicada en 2019 por La Tercera– “que evidencia la vinculación de José Antonio Kast como accionista en sociedades de Panamá”, manifestó además Boric en su cuenta de Twitter.

“¿Conoces a Cecilio Roberto Moreno? Él es el notario de Panamá que validó tu inversión de US$ 12.000 millones en un paraíso fiscal”, le dijo el candidato a Kast.

“Cuando tú hablas de patriotismo y cuando buscas defender permanentemente a los chilenos y tus bots en redes sociales están permanentemente aludiendo a eso, yo me pregunto qué pensarán de una persona que busca permanentemente eludir impuestos en sociedades en Panamá mediante un notario -que seguramente hoy día olvidaste tu nombre- y que evaden impuestos en Chile. Eso a mí me parece que es tremendamente vergonzoso”, agregó.

Aclaro monto total: US$21 millones. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 12, 2021

El abanderado del Partido Republicano respondió: “te he planteado (Gabriel) y por Twitter te invité a debatir de ese tema precisamente, que tú me dijiste ‘debatamos paso a paso, calma’. Debatamos en Panamá -te dije-, debatamos en Temucuicui, debatamos en París, debatamos en Santiago, donde quieras de ese tema y debatamos -también- y abramos nuestras cuentas bancarias, nuestras fichas clínicas y hagámonos un test de droga todos”.

“Yo te invito mañana a que nos encontremos para hacernos un test de droga, para que mostremos nuestras fichas clínicas y para que abramos nuestras cuentas corrientes y veamos quién ha pagado más impuestos en Chile. ¿Cuántas veces has contrato tú a alguien?, ¿cuántas veces has trabajado para alguien que no sea el Estado? Me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas”, aseguró.

Tras ello, Boric nuevamente le respondió a su contendor, señalando: “¿acusación falsa? Bueno, la gente lo podrá revisar en los Panamá Papers que todos conocemos”.