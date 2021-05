El candidato presidencial de Convergencia Social (CS), Gabriel Boric, se refirió a las agitadas últimas semanas en las que ha puesto énfasis en recolectar firmas para poder constituir su candidatura en el Servel.

El conglomerado necesita recolectar 34 mil firmas que apoyen a Boric, cifra que está lejos de las 14 mil que tenían hasta hace algunos días. El plazo final es el próximo 18 de mayo.

En conversación con La Tercera el actual diputado aseguró que todavía no se pone en “una perspectiva de ir a primera vuelta”, sino que su primer objetivo es juntar las firmas para presentarse en las primarias de julio.

“La pandemia incide en un proceso de recolección de firmas. Somos un partido joven y estamos legalizados en cinco regiones, por lo tanto, solo en esas regiones nos sirven las firmas y nos suman. Por otro lado, el Servel nos habilitó la posibilidad de inscribirnos vía clave única recién hace 10 días. Y, además, hay claramente un momento político un clima antipartidos en que se pone a todos quienes estamos en política en un mismo saco”, señaló Boric.

En este marco, el representante en el Congreso de la Región de Magallanes aclaró que “la voy a pelear hasta el final porque es posible inscribirnos a la primaria. Y quiero ser bien claro: Convergencia Social no tiene otro candidato bajo la manga”, esto último referido a rumores que apuntaban a un “Plan B” de parte de su partido político.

“La principal posibilidad para quienes me apoyan es que yo sea candidato y a eso me voy a dedicar. Sabemos que es difícil, pero es posible”, continuó.

En este punto, abordó la posibilidad de ir directamente a la primera vuelta de noviembre, lo que le entregaría a CS un margen hasta agosto para poder juntar las firmas requeridas. Sobre esto, Boric indicó que “Mi objetivo es la primaria y vamos a juntar las firmas para la primaria. Ustedes mismos se van a sorprender cuando lleguemos con las cajas de firmas del Servel y logremos eso que hoy día muchos están dando por imposible”.

Respecto a por qué su conglomerado logró capitalizar los momentos que se vivieron en Chile como el estallido social o la crisis provocada por la pandemia, el ex dirigente estudiantil apuntó a que “el estallido social supone un movimiento telúrico para todas las fuerzas políticas y para toda la institucionalidad republicana de Chile. Dicho esto, en particular sobre el Frente Amplio, vemos que muchas de las ideas que se levantaron durante el estallido eran bastante coincidentes con las que habíamos planteado en el programa de Beatriz Sánchez el 2017. Sin embargo, es un hecho que no fuimos nosotros quienes capitalizamos ese descontento”.

Finalmente, analizó las discrepancias que ha tenido con la diputada y también candidata presidencial Pamela Jiles.

“Con la diputada Jiles vamos a discutir, por ejemplo, por qué nosotros no estamos a favor de retroceder hacia la pena de muerte, o por qué creemos que no hay que devolverles la plata a las AFP, sino que hay que crear un sistema de pensiones que sea público y solidario. Me parece que cuando se dé ese debate, la consistencia de los proyectos va a expresarse y espero que se refleje también en las preferencias. Si la diputada Jiles compite en primera vuelta también le quita votos a la derecha”, concluyó.