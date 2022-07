El presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, al portal en inglés Chile Today y al sitio Werkén Noticias, en las que reivindicó ciertos actos como “venganza” de la muerte del weichafe Pablo Marchant Gutiérrez.

Entre sus dichos, Llaitul manifestó que “ellos vienen a ser los responsables de la muerte de nuestro peñi y la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que, como ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas, han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica“.

Consultado al respecto, el mandatario respondió que “lo importante es que, desde el Estado de Chile, más allá de este Gobierno, tenemos un problema muy grave y para solucionarlo, no lo vamos a lograr si es que caemos en las provocaciones de quienes no quieren diálogo, quienes no quieren que esto se solucione”.

“Quienes cometen delitos van a ser perseguidos con toda la fuerza de la ley. La gran mayoría de las comunidades del pueblo mapuche son pacíficas, trabajadoras, no quieren la violencia y, por lo tanto, flaco favor hacen quienes insisten en el miedo, en la amenaza y la violencia como método de acción política”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado también destacó que “este Gobierno no legitima la violencia como acción política y, por cierto, los delitos tienen que ser perseguidos con toda la fuerza de la ley y en eso el Gobierno no tiene complejos”.