El diputado Gabriel Boric anunció que oficiará al Gobierno para revertir la decisión de restringir la vacunación del coronavirus a quienes no sean residentes en Chile.

El Ministerio de Salud emitió una resolución que especifica que el proceso de inoculación excluirá a “aquellos que están transitoriamente en el país exclusivamente con una visa de turista”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, detalló que “la interpretación de esta resolución es muy clara: no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista. Tampoco van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén como turistas, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, y en tercer lugar, tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular y que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva”.

El anuncio fue criticado por algunos sectores debido a que deja fuera del proceso de vacunación a los inmigrantes que no han regularizado su situación.

El Colegio Médico hizo un llamado a no limitar la administración de la vacuna a “personas en situación irregular en nuestro país”, ya que esto “afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población. Hay otras formas, más humanitarias, de limitar el ‘turismo de vacunas'”.

Por su parte, el diputado Boric adelantó que oficiarán para “revertir esta decisión arbitraria y discriminadora”.

“Allamand empañando un proceso que estaba siendo motivo de orgullo para todos. La vacuna es humanitaria. Hay grupos prioritarios para el orden de vacunación, pero a nadie debe serle negada“, dijo el parlamentario.

La precisión del Gobierno respecto a quienes les corresponde la vacuna llega tras un reportaje emitido en la televisión peruana que sugería viajar a Chile para recibir las dos dosis.