Durante esta tarde, el presidente de la República, Gabriel Boric, entregó su apoyo a la senadora Fabiola Campillai, por tras el ataque realizado de la diputada María Luisa Cordero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Boric señaló que: “No permitamos el negacionismo ante violaciones a los derechos humanos”.

El presidente, además, aclaró que había conversado con la senadora independiente, “la cual, dentro del dolor, me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado”.

La senadora agradeció los dichos del presidente y el apoyo entregado por el Senado, además, recalcó que los dicho hechos de Cordero son parte de “un discurso negacionista y rectimizante. Humanizar la política es una prioridad para una sociedad libre de discriminación”.

Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras d la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar cn ella y dentro dl dolor me dijo que estaba agradecida tb del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DDHH — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 22, 2023

Diputada Cordero: “Ella no es totalmente ciega”

Durante esta mañana, la diputada María Luisa Cordero se refirió a la senadora Fabiola Campillai declarando que “tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega (…) ella no es ciega total, entonces manda a quemar los metros”.

Los dichos fueron repudiados por el Senado, y por el Gobierno, desde donde salieron a respaldar a la senadora independiente.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las palabras de Cordero en un punto de prensa llevado a cabo en el Congreso tras la aprobación de la prórroga del estado de excepción.

La secretaria de estado calificó los dichos como un “ataque artero” y aseguró que “se trató de un ataque inhumano, una bajeza”.

Por su parte, la senadora Campillai entre lágrimas agradeció el apoyo del Senado y respondió a los dichos en su contra. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, declaró la senadora.

“Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, agregó Campillai.