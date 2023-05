El presidente Gabriel Boric ofreció disculpas y manifestó su profunda molestia por la exclusión del público en la ceremonia de conmemoración del 21 de mayo en Iquique que se realizó este domingo.

¿Qué pasó?

El mandatario participó en la conmemoración por el Día de las Glorias Navales en Iquique, pero el equipo de seguridad impidió que el público se pudiese acercar a la ceremonia y desfile. Esto generó molestia y rechazado por parte de los asistentes, sobre todo en los habitantes de la capital de Tarapacá.

En entrevista con Radio Nostálgica, el presidente manifestó compartir “plenamente la molestia de los iquiqueños y me parece inaceptable que al pueblo de Iquique, que participa permanentemente en un acto que es de encuentro cívico como la celebración del 21 de mayo -estábamos celebrando el 144 aniversario del 21 de mayo, el sacrificio de Prat, la creación quizás de uno de nuestros primeros héroes nacionales, que es una figura tremendamente importante y fundante de la patria- se les niegue la participación en el desfile”.

“Tiene que haber consecuencias”

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que anoche (domingo) pidió a su equipo “con mucha, mucha molestia, entender cómo se toma esa decisión, quién toma la decisión, quién es el responsable de esa decisión y le aseguro que respecto de esa decisión, tiene que haber consecuencias, porque la ida del presidente de la República a regiones no puede implicar privar a los ciudadanos de esa región de actividades de las que son parte permanentemente. Me parece que es derechamente un absurdo las medidas de seguridad”.

“Yo confío en el pueblo chileno y no tengo ningún problema en cuando haya, y lo he demostrado permanentemente, cuando haya manifestaciones de protesta, en la medida en que sea en el marco de respeto, que estas se realicen. No tengo ningún problema con eso”, agregó.

“Entonces, si esto es responsabilidad de los equipos de avanzada, si es responsabilidad del despliegue de seguridad, lo vamos a determinar, pero le aseguro que esto no va a volver a ocurrir”, continuó.

Finalmente, el mandatario reiteró sus disculpas “al pueblo de Iquique que quedó por fuera el desfile con esto, porque no es algo que sea mi instrucción, ni menos mi voluntad. Ustedes han visto que trato de ser lo más cercano posible, que a todos los lugares que voy trato de conversar con la gente, sea que esté a favor o esté en contra. Por lo tanto, es algo que me molesta profundamente”.

“No es el tipo de señal que nosotros queremos dar y esto va a ser completamente modificado. No tengan ninguna duda”, concluyó.