División en parte del mundo político, sobre todo en el oficialismo, luego que el presidente Gabriel Boric criticó el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto luego de los cuestionamientos que surgieron al respecto desde el Partido Comunista (PC) tras el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda.

“Yo he sido muy crítico y he denunciado en foros internacionales las violaciones a los derechos humanos de un régimen que, sin lugar a duda, ha tenido una deriva autoritaria como es el régimen venezolano (…). La voz del Gobierno y la política internacional del Gobierno la decido yo, y yo he establecido públicamente una condena clara a las violaciones a derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión que, desde nuestro punto de vista, han existido durante los últimos años en Venezuela”, expresó ayer el mandatario.