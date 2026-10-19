Expresidente Boric cuestiona rebaja de impuestos el día de la publicación de la megarreforma y advierte impacto en programas sociales

Desde Panamá, el expresidente Gabriel Boric participó en la conferencia regional “Fin de la pobreza: recalibrando estrategias, renovando compromisos” y durante su intervención cuestionó la rebaja de impuestos corporativos contemplada en las políticas tributarias de algunas administraciones de Latinoamérica, como la del Gobierno de José Antonio Kast en la megarreforma.

El exmandatario participó en un panel junto al expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), en un encuentro organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), moderado por la subsecretaria general y directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett.

Los expresidentes debatieron en un momento sobre las políticas fiscales, específicamente la reducción de impuestos corporativos para fomentar la inversión, según consignó La Tercera.

En primer lugar, Boric puntualizó que “con el presidente Uribe, sin lugar a dudas, tenemos muchísimas diferencias. Por supuesto, no corresponde que yo me meta en política colombiana, ni tampoco que yo resalte las diferencias que pueda tener con el presidente de mi país“.

“Cuando uno sale afuera, más bien yo valoro y quiero a Chile, y estoy orgulloso de Chile. Y esas diferencias las discutiremos en casa“, remarcó.

No obstante, el líder del Frente Amplio manifestó su rechazo por la rebaja de impuestos corporativos, afirmando que dicha medida afecta a los programas sociales.

“El presidente Uribe hablaba, por ejemplo, de la importancia de bajar los impuestos para fomentar la inversión. Y uno puede discutir técnicamente la pertinencia de bajar o no bajar impuestos y cuánto de eso afecta a la inversión. Hay muchos estudios al respecto, pero también tenemos que, y pongo sobre la mesa desde nuestra perspectiva, que cuando se bajan los impuestos, y por lo tanto, se allegan menos recursos al Estado, los que terminan pagando la falta de esos recursos son generalmente los beneficiarios de programas sociales“, aseguró.

Si bien reconoció que “es cierto que siempre se puede mejorar en eficiencia, siempre hay que estar combatiendo la corrupción”, reiteró que “en general lo que vemos es que cuando se disminuye el ingreso por impuestos a las grandes empresas o a las grandes riquezas, eso lo terminan pagando los beneficiarios de programas sociales que son los más pobres. Y eso, una manera clara en que se expresa es la tremenda desigualdad de ingresos”.

Además, el exmandatario también criticó de forma indirecta al presidente argentino Javier Milei, al debatir sobre cómo la recuperación de espacios públicos es fundamental para combatir la pobreza.

“Hoy día está muy de moda hablar de motosierra, de la libertad, entendida solamente como la libertad de mercado. Sin embargo, la experiencia que tuve yo, por lo menos, no es que la gente en ninguna parte te pide menos Estado, te pide que el Estado funcione, que el Estado llegue”, sostuvo.