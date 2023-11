El presidente Gabriel Boric llamó a no realizar críticas sobre la crisis de seguridad con mentiras, porque “cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño”.

¿Qué pasó?

El mandatario se refirió a las críticas que han surgido por parte de distintos personeros políticos, especialmente provenientes de la oposición sobre la agenda del Gobierno en la materia. Esto tras la agudización de la crisis en el país.

Durante la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, el jefe de Estado sostuvo que cuando el objetivo es común, “de qué sirve andar peleando. ¿De qué sirve tratar de tener el tuit con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto. Sin mentiras. Hay quienes a quienes se les presentan datos y dicen ‘no, estos datos están inventados’. ¡Los datos de la misma policía!”.

“Y miren lo que genera eso”, añadió. “Hace poco salió un estudio de opinión en donde el 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. Eso es falso. Chile no es el país más inseguro de América Latina”, sostuvo.

No obstante, el presidente reconoció que en el país han aumentado los delitos violentos. Ante ello, indicó que solucionar el problema es su “principal prioridad, pero de ahí a mentirle a la población y tratar a partir de generar más sensación de temor un punto político, no se avanza”.

“En Chile hoy día la tasa de homicidios que tenemos es de 6,6 cada 100 mil habitantes, y es de los países que tienen datos en la región, el país más bajo, si no el segundo más bajo”, indicó. Ahora, ¿esto debiera ser consuelo de algo? No, para nada. No es consuelo de nada, porque esas 6,6 personas cada 100 mil habitantes son un dolor profundo para cada una de las familias. Por lo tanto, no hay nada de que congratularse, ¡pero no mintamos!“, continuó.

Finalmente, el mandatario llamó a no empoderar a la delincuencia con afirmaciones falsas, “porque cuando se debilita a la autoridad -y esto ha sido un aprendizaje conjunto-, ya sea Carabineros, la PDI o las autoridades políticas en el combate a la delincuencia, avanza la delincuencia. Avanza el narco. Entonces, en esto quiero ser muy categórico: necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección”.

Sobre ausencia de exautoridades de Piñera

El presidente Boric también criticó la ausencia de quienes fueron autoridades de Interior durante los gobiernos de Sebastián Piñera a la reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se efectuó este lunes en el Palacio de La Moneda para abordar la crisis de seguridad.

“Cuando se invita, por ejemplo, a autoridades o exautoridades para que en su experiencia nos puedan a todos colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren, y no entrar en ese permanente dimes y diretes. El problema es hoy día y hoy día tenemos que solucionarlo todos”, sostuvo.