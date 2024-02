Rol de las Fuerzas Armadas y el marco lega de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF). Estos fueron parte de los puntos que abordó el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en la reunión de este lunes en el Palacio de La Moneda.

La instancia se concretó tras la convocatoria que realizó el presidente Gabriel Boric ante la crisis de seguridad que afecta a la país, y principalmente a la Región Metropolitana. Esto con el fin de analizar el proyecto Ley de Infraestructura Crítica que está siendo tramitado en el Congreso Nacional.

Al término del encuentro, el mandatario recalcó que su objetivo es que el órgano cumpla su papel y sea un aporte para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, “que amenazan la tranquilidad de las familias chilenas, como órgano consultivo”.

“Y es que esta es una tarea que no es exclusiva del Gobierno, sino de todo el Estado. En particular, le he requerido al Consejo su opinión experta sobre la mejor forma de implementación de la reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica de nuestro país, que se aprobó hace un año”, añadió.

En ese sentido, el presidente indicó que “así como han venido cuidando nuestras fronteras, en particular la frontera norte desde hace casi un año, con esta ley las Fuerzas Armadas podrán en circunstancias excepcionales proteger aquellas instalaciones que presten servicios esenciales a nuestra sociedad así como los perímetros alrededor de estas y el resguardo de las personas que diariamente circulan por ellas, permitiendo así, y este es un objetivo importante, que Carabineros que son quienes tienen el entrenamiento y las facultades para abordar los desafíos de orden público en nuestro país se focalicen en todas las tareas de seguridad en los barrios y calles”.

“Afortunadamente, Chile cuenta con el profesionalismo y compromiso de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad para poder llevar adelante estas labores”, añadió.

“Nos vamos a permitir que el crimen organizado se normalice”

De este modo, el mandatario indicó que recibió opiniones y propuestas sobre la materia, las cuales, “resultan muy importantes para poder dotar a nuestro gobierno de la información necesaria y precisa para poder llevar adelante las mejores acciones que puedan cumplir los objetivos que todos los chilenos comparten que es otorgar mayor seguridad a nuestros ciudadanos”.

Además, se establecieron tareas “bien concretas”, con el fin de cerrar brechas en materia de seguridad y hacer a la brevedad una propuesta a las diversas instituciones presentes que permita mejorar la coordinación en el combate al delito: “El objetivo es claro y varios de ustedes lo han recogido en las notas introductorias, nos vamos a permitir que el crimen organizado se normalice, se asiente ni se consolide en nuestro país y ese es un objetivo de Estado más allá del Gobierno”.

AHORA | Declaración del Presidente @GabrielBoric tras encabezar el Consejo de Seguridad Nacional. https://t.co/m9jKbaVGq6 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 5, 2024

Los puntos abordados

Respecto a los puntos en sí, la ministra Carolina Tohá (Interior) explicó que uno de los comentados, respecto a la Ley de Infraestructura Crítica, fue, primero, “que quede muy clara cuál va a ser la tarea que van a hacer las Fuerzas Armadas en estos perímetros alrededor de la infraestructura crítica. En segundo lugar, que sea muy claro el mando: quién toma las decisiones, cómo se coordinan las distintas instituciones que se instalan en estos lugares. Y lo tercero, que deben ser claras las Reglas del Uso de la Fuerza”.

“No se habló en la sesión respecto de si esto tienen que resolverse necesariamente en la ley que está tramitándose o en la propia Ley de Infraestructura Crítica, pero, por ejemplo, cuando se hizo la normativa en el norte para la fronteras, hay una regla de uso de la fuerza que tiene rango legal”, añadió.

Al respecto, la ministra indicó que un problema que hay en Chile es que las Reglas del Uso de la Fuerza no tienen rango legal y en eso la mesa tuvo acuerdo completo que en Chile debe haber Reglas de Uso de la fuerza con rango legal. En eso no hay diferencias, al contrario, hay una visión en común”.

Por otra parte, también se habló de la presencia de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas y en grandes ciudades. “En general, las opiniones transversales, es que el trabajo al interior de los barrios, en una fricción directa con la población en medio de los lugares donde se dan los conflictos ligados a la convivencia y también al desarrollo de los delitos, no es lo más oportuno para la contribución que pueden hacer las Fuerzas Armadas”, comentó.

En cambio, hay otras tareas más específicas donde sí pueden contribuir, dijo Tohá. “Por ejemplo, el resguardo de los perímetros de la infraestructura crítica o hacer perímetros alrededor de las tareas u operativos policiales. En eso también tienden a hacer una opinión bastante compartida y en la experiencia nos ha ido confirmando esa opinión en el despliegue que ha habido en el último tiempo, tanto en el sur como en el norte”, sentenció.