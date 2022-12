Este lunes, el presidente Gabriel Boric encabezó la firma del convenio que transformará el eje Alameda-Providencia de la Región Metropolitana.

La iniciativa intersectorial entre los ministerios del Interior, Obras Públicas, Transportes, Vivienda; la subsecretaría de Desarrollo Regional; el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; y los municipios de Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia; considera la intervención de la con la incorporación de una ciclovía metropolitana, remodelación de calzadas, mejoramiento de espacios públicos y luminarias, entre otros.

Además, está contemplado cambiar el diseño en el sector oriente el eje: trasladar la rotonda de Plaza Baquedano a una zona más cercana a la orilla del río Mapocho.

“La idea es que se convierta en un espacio de encuentro ciudadano, que va a poner en el centro a los peatones ya sin la rotonda clásica a que hemos estado acostumbrados. Acá hay un sello participativo, donde serán los habitantes de Santiago quienes decidirán su significado y el legado para el futuro”, explicó el presidente Boric.

“Esto va a trascender durante muchísimos años, décadas”, agregó.

Las remodelaciones consideran un plazo de, al menos, tres años.

Hassler: “Es un proyecto para los vecinos, la región y para el país”

Durante la actividad oficial, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, indicó que la iniciativa busca que con ello Santiago “pueda lucir su infraestructura, su patrimonio, su espacio de encuentro donde vienen más de dos millones de personas todos los días y, por tanto, un proyecto no solo para nuestros vecinos y vecinas de estas cuatro comunas, sino que un proyecto para la Región Metropolitana y para nuestro país”.

“Que permita después de estos años que el eje Alameda-Providencia refleje esta bella arquitectura, que refleje este lugar donde las personas pueden venir a disfrutar, a caminar, a apreciar la belleza que tiene la ciudad de Santiago”, añadió.

Matthei: “Me sumo con mucha alegría a este proyecto”

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo que, como municipio, “aunque no nos guste quien gobierna, aunque haya problemas graves, que no permitamos nunca más en Chile que se avale o que por lo menos no se condene como corresponde, la destrucción de la ciudad como vimos”.

“Yo me sumo con mucha alegría a este proyecto, de verdad creo que es importantísimo, pero creo que también tiene que venir acompañado de un compromiso para mucho tiempo para el futuro de que no permitamos nunca más la destrucción como la vimos”, sentenció.

AHORA | Presidente @GabrielBoric participa en firma de convenio por proyecto Nueva Alameda Providencia. https://t.co/CceI5RPHxz — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 26, 2022

5 componentes centrales del proyecto

El objetivo del convenio es acordar formalmente, las siguientes acciones relacionadas con proyectos de inversión, agrupadas en cinco componentes centrales:

Plaza Baquedano:

Elaboración de diseño y ejecución de obra de remodelación.

Desarrollo de un proceso de participación ciudadana orientado a la resignificación del espacio.

Coordinación de iniciativas en el área ejecutadas por otros actores públicos (Metro L7, municipalidades, entre otros).

Otras que se acuerden por las partes.

Conservación y mejoramiento del espacio público eje Alameda-Providencia:

Elaboración de los anteproyectos, productos de arquitectura, ingeniería, especialidades y evaluación social cuando se requiera, que permitan el diseño, desarrollo y/o correcta ejecución de los proyectos de espacio público.

Diseño y/o ejecución de proyectos de iluminación y arte público.

Puesta a punto, limpieza y/o mantención de fachadas.

Conservación, puesta a punto, elaboración de proyecto de diseño y ejecución de luminarias peatonales.

Conservación y /o ejecución de proyectos de accesibilidad universal y conservación de veredas y pavimentos.

Conservación, restitución o ejecución de mobiliario urbano; y limpieza y/o conservación de esculturas.

Reforestación arbolado urbano.

Desarrollo de campañas y talleres de sensibilización ciudadana en el cuidado del espacio público.

Otras que se acuerden por las partes.

Ciclovía Metropolitana y conservación calzada eje Alameda-Providencia:

Elaboración del diseño de la ciclovía por calzada en el tramo entre Pajaritos y Plaza Baquedano que contemple trazado, cruces, semaforización, contadores, señalética, segregación y demarcaciones.

Ejecución de las obras correspondientes al diseño de la ciclovía.

Conservación en calzada para la correcta implementación de las obras: incluye señalética, paraderos y semaforización, según corresponda.

Desarrollo de campañas ciudadanas de convivencia de modos y talleres educativos.

Otras que se acuerden por las partes.

Nudo Pajaritos:

El componente contiene, las siguientes acciones (que no son parte formal de este convenio, ya que corresponden a un componente en el nuevo contrato de concesión de la Ruta 68, que es liderado por la Dirección General de Concesiones):

Diseño, desarrollo y ejecución de obra.

Otras que se acuerden por las partes.

Gobernanza:

El componente cuenta con un modelo de gobernanza de tres niveles: