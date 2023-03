(CNN Chile/EFE) – El presidente Gabriel Boric participó esta tarde en la ceremonia de reincorporación de Chile a la Corporación Andina de Fomento (CAF), conocida como el Banco de Desarrollo de América Latina.

La instancia, que se desarrolló en la Casa Central de la Universidad de Chile, también contó con la participación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, la Canciller, Antonia Urrejola, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados y el expresidente de Colombia y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos.

“La integración latinoamericana no son solo adjetivos, la integración latinoamericana no son solamente discursos, es trabajo serio, persistente en el tiempo y me enorgullece que Chile, en esta dimensión, vuelva, como bien decía Juan Manuel Santos, a casa”, sostuvo el mandatario durante su intervención.

El jefe de Estado también aseguró que Chile es “sinónimo de instituciones fuertes, democracia vibrante, experiencia y prestigio”.

“En la medida en que esta cooperación tenga efecto, vamos a poder también mejorar nuestras propias condiciones de vida”, agregó Boric.

De la misma forma, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que “la membresía de Chile abre grandes oportunidades para toda la región. (…) Soñábamos con Chile de vuelta“.

Tras volver a convertirse en un miembro pleno, Chile podrá participar activamente en las decisiones del organismo; podrá incrementar el acceso a financiamiento en forma de crédito y en cooperaciones técnicas.

Además, podrá acceder a fondos de otros donantes administrados por CAF, y contará con herramientas de conocimiento para el fortalecimiento de sus sectores público y privado.

45 años como miembro asociado

En noviembre, el Congreso aprobó por amplia mayoría en ambas Cámaras los convenios correspondientes a la reincorporación del país como miembro pleno de la CAF, suscritos en junio por el Gobierno de Boric y que, 45 años después, otorgan al país de nuevo voz y voto en las decisiones de la organización.

Cabe destacar que Chile fue uno de los fundadores de este organismo, creado en 1970, y tras desligarse en 1978, reingresó en el año 1992 como miembro asociado, una categoría que mantuvo hasta ahora.

El banco multilateral fue constituido en 1970 y actualmente está conformado por 20 países (con diferentes estatus), 18 de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal, y 13 bancos privados de la región.