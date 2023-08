“Los que sufren con estos sinvergüenzas, que en nuestro gobierno también han aparecido, son las personas”. De esta forma reaccionó el presidente Gabriel Boric al denominado Caso Convenios y a la investigación que realiza el Ministerio Público en torno a presuntos hechos de corrupción por millonarios contratos celebrados entre entidades del Estado y organizaciones privadas.

Durante la presentación del nuevo trazado de la futura Línea 9 del Metro de Santiago, el mandatario aprovechó el espacio para manifestar su molestia sobre el anuncio de acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social) que hizo el Partido Republicano (PLR). También se refirió a la eventual citación a declarar que tendrán distintas autoridades públicas por parte de la Fiscalía Nacional.

“Acá hemos conocido casos de malversación de fondos y de corrupción inaceptables que no tienen ninguna justificación, y toda autoridad que sea citada, quiero ser muy claro, va a ir no solamente a declarar, sino que a colaborar activamente, porque como presidente de la República el mandato que he dado a todos mis colaboradores es que acá todos tienen que hacer todo lo posible para que todas estas malversaciones se sepan, se sancionen y no vuelvan a ocurrir. No sigan ocurriendo”, afirmó.

“No vamos a defender lo que ayer criticamos”

En ese sentido, el presidente sostuvo que ante la situación no habrá “perdonazos” ni se meterá “la basura debajo de la alfombra”.

“Cuando hay problemas, los problemas se enfrentan y nuestro gobierno desde el primer momento ha dicho, y yo he dicho públicamente, estos problemas los vamos a enfrentar. Y cuando han tenido que salir autoridades producto de esto, han salido autoridades y si eventualmente en el futuro tiene que ser así, va a seguir haciendo. Que no les quepa ninguna duda, porque acá nosotros no vamos a defender lo que ayer criticamos. Hay que tener en estas cosas un solo estándar”, continuó.

Respecto a la anuncio de libelo en contra de Jackson, el jefe de Estado dijo que, como administración, “lo que exigimos es que las acusaciones no se hagan al boleo. Acá las acusaciones que se hacen se tienen que hacer de manera seria y, en particular cuando se imputan delitos, tiene que hacerse de manera fundamentada y ante las instancias que corresponda”.

Finalmente, reiteró que el Gobierno trabajará en conjunto Contraloría General de la República, el Ministerio Público y entidades del Poder Judicial, así como también con “todas las instancias que corresponda” para elevar los estándares de probidad, “porque al final los que sufren con estas peleas, o con estos sinvergüenzas que dentro de nuestro gobierno también han aparecido, son las personas. Eso no lo vamos a tolerar”.