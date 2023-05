(EFE) – El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió este jueves en el palacio presidencial La Moneda al ministro para Asuntos Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, para “fortalecer” lazos entre ambos países.

En un encuentro posterior, el ministro japonés y el canciller chileno, Alberto van Klaveren, firmaron un acuerdo en ciencia, tecnología e innovación.

“Este acuerdo bilateral permitirá ampliar el alcance de la cooperación mediante una asociación que contempla la promoción de proyectos de investigación y desarrollo; el intercambio de información sobre políticas, prácticas y leyes en la materia; así como intensificar las visitas e intercambios de expertos de ambos países para compartir buenas prácticas, entre otras materias”, explicó la Cancillería chilena en un comunicado.

Durante su estadía en Chile, el ministro japonés también mantuvo entrevistas con responsables empresariales de Chile con vistas a intensificar los intercambios en áreas de gran interés para las firmas niponas, como el litio, el cobre o el hidrógeno verde.

Japón es el cuarto socio comercial de Chile y el principal inversionista de Asia, según datos oficiales.

Hayashi viajó a Chile en el marco de una gira por la región, que incluye también Trinidad y Tobago, Barbados, Perú y Paraguay, y tiene como objetivo profundizar la cooperación en áreas como la respuesta a la guerra de Ucrania o el comercio de materias primas.

On May 4, Foreign Minister HAYASHI who is visiting Santiago, Chile, had a meeting with Nikkei people residing in Chile. Then, he met with Japanese business people working in Chile. He also had a dinner meeting with Chilean experts.https://t.co/5LZVmJGISq pic.twitter.com/C5M3XNU2dG

— MOFA of Japan (@MofaJapan_en) May 5, 2023