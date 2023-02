El presidente Gabriel Boric descartó que hasta antes del 11 de marzo pueda haber un cambio de gabinete, indicando que el consejo ministerial se realizará dicho sábado con motivo del primer aniversario de su administración y donde participarán todos sus colaboradores.

“Para que no haya interpretaciones: los cambio de gabinete se hacen y no se anuncian, y los cambios de gabinete los decide el presidente de la República, no los editorialistas ni los partidos”, reiteró este martes en medio de las solicitudes que se han levantado desde sectores de oposición y oficialismo.

Además, el mandatario informó que el próximo consejo de gabinete se realizará el próximo sábado 11 de marzo, “porque es el aniversario del primer año de gobierno y me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de gobierno puedan dar una cuenta, y de que estamos trabajando en terreno como corresponde y que ha sido la característica de nuestro gobierno”.

🔴 AHORA | Pdte. Boric: “Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian” Además, adelantó que el Consejo de Gabinete se realizará el 11 de marzo: “Me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de gobierno puedan dar una cuenta”#NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/Ym6a7w3nvd — CNN Chile (@CNNChile) February 28, 2023

Valenzuela, Urrejola y Jackson suenan como posibles salidas

Ad portas del primer aniversario del gobierno del presidente Boric, Esteban Valenzuela, Antonia Urrejola y, nuevamente, Giorgio Jackson, suenan como los ministros que podrían ser removidos de sus funciones en un eventual ajuste ministerial.

De todas formas, se espera que los posibles ajustes se realicen en todos los niveles, tanto ministeriales como en subsecretarías, incluso pasando por algunas seremis.