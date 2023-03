El presidente Gabriel Boric volvió a referirse a un eventual cambio de gabinete. Desde Punta Lavapié (Región del Biobío), el mandatario expresó: “Los cambios de gabinete no se hacen por presiones de la prensa ni de los partidos políticos. Se hacen en función de la evaluación para mejorar la gestión”. “Mi objetivo, prioridad y obligación como presidente es mejorar la gestión, no hacerles favores a los partidos políticos. A ninguno, de ningún lado, y eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan. Por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partidos, y los que lo intenten les va a ir mal desde esa perspectiva, porque mi prioridad es un buen gobierno y en eso tienen que estar personas que estén capacitadas para eso, con compromiso con el proyecto político, pero también con las competencias para poder desarrollar los cargos que se necesiten”, sentenció.