A dos años desde que asumió la Presidencia de la República, el presidente Gabriel Boric dijo estar convencido de que el Gobierno ha cumplido en mejorar la calidad de vida de los chilenos, que “eso se va a notar cada vez más”.

El mandatario hizo un balance en Radio ADN de lo que ha sido su gestión, señalando que el triunfo de la opción Rechazo en la plebiscito constitucional de 2022 fue “lo más duro” y comentando que la situación fue una advertencia por parte de la mayoría del pueblo de Chile de que, como administración, no estaban sintonizando de manera clara con las prioridades que la gente tenía.

“Fue un golpe duro, pero un golpe que en política tenemos el deber de recibir bien, es como estar enojándose con quien te contrata. Yo soy funcionario de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, tengo que saber escuchar sus críticas y cuando te dicen oye acá hay prioridades que no estás viendo o que no las tenías como la central del gobierno, uno tiene que responder”, sostuvo.

De este modo, el jefe de Estado aseguró no tener “problemas ni complejos” en tener que “encausando el rumbo” de su gobierno en función de la realidad y percepciones. “En ese sentido, no creo que la política pueda ser vista como una suerte de carrera de caballo donde uno va para adelante sin importar lo que pase a los lados. Por lo tanto, eso implica que la política no es para fanáticos, hay que estar permanentemente revisando el camino recorrido y el camino a recorrer, siempre y cuando uno mantenga coherencia con los principios que inspiran su acción en política. Y yo creo que nosotros hemos mantenido con coherencia esos principios”, relató.

“Recibimos un país con condiciones muy difíciles”

Respecto a una evaluación del trabajo de su gobierno, el mandatario recalcó que “no hay tiempo para hacer promesas escatológicas”, sino que este “segundo tiempo” se debe tratar de cumplir: “Y por eso hoy día estamos demostrando que este gobierno ha cumplido. Y yo tengo la convicción de que ha cumplido mejorando la calidad de vida de los chilenos y chilenas y eso se va a notar cada vez más”.

Incluso, Boric aprovechó el espacio para sostener que, en marzo de 2022, el Gobierno recibió un país con “muchos nudos críticos” y que se encontraba desestabilizado con problemas de inflación, recesión, crisis migratoria, violencia en la Macrozona Sur y una tendencia de homicidios al alza

Es así como el presidente reiteró que, como gobierno, recibieron “un país con condiciones muy difíciles, con problemas de orden público prácticamente todas las semanas” y que, ahora, lo han normalizado. “No tengo ninguna duda de que vamos a entregar un país mejor que el que recibimos”, concluyó.