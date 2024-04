Tras el secuestro del teniente primero Ignacio Zamora de este domingo, el Cuerpo de Bomberos de Buin anunció que no volverá a trabajar al sector de La Puntilla de Lonquén, en Isla de Maipo, mientras no exista un adecuado respaldo policial.

“Lo siento mucho por la gente que no tiene nada que ver, porque no los podemos meter a todos en el mismo saco. Pero mientras no haya apoyo policial no vamos a salir hacia ese sector, y lo mismo estábamos hablando Isla de Maipo. Entre alcaldes, seguridad pública y Carabineros vamos a tener que solucionar cómo meternos a ese tipo de poblaciones”, dijo tercer comandante de la institución comunal, Francisco Plaza. Revisa los detalles en el video adjunto.