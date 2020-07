El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se pronunció, tras la aprobación en particular por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre el proyecto de retiro del 10% de fondos de las AFP, al que calificó como “un traspié muy importante”.

Tras la votación, el secretario de Estado sostuvo que “no solo no es una iniciativa que no resuelve de buena manera los problemas que enfrenta la clase media, sino que es una iniciativa de dudosa constitucionalidad y que afecta la forma en que están organizados los poderes del Estado”.

“Esta iniciativa, de la forma en que se ha legislado, afecta la institucionalidad, porque se toma de una facultad que es de larga data, desde 1925, que es la iniciativa exclusiva que corresponde al presidente de la República, no es un buen precedente y esperamos que en el Senado esto se pueda revertir”, expresó.

Además, Blumel adelantó que “como gobierno vamos a seguir comprometidos impulsando las medias de apoyo a la clase media. Hoy ingresamos al Senado el proyecto que entrega un bono y un préstamo estatal solidario para todas las familias que lo requieran para enfrentar la pandemia”.

Es por lo anterior que destacó que “vamos a seguir trabajando para convencer que nuestra propuesta es mas justa, correcta y ayuda de mejor forma”.

No obstante, el ministro que compareció a la Cámara para presenciar la votación del proyecto, aseveró que “el tono del debate no fue un buen tono, no fue una discusión grata ni para la ciudadanía ni que honra la tradición de la Cámara de Diputados. Las descalificaciones, insultos y deslegitimación moral de las ideas de los adversarios nunca va ser una buena practica democrática. Este parlamento durante 30 años ha honrado esta tradición democrática y esperamos que sea una excepción y no la regla”.

Finalmente, sobre una posible autocrítica desde el oficialismo, ya que nuevamente el proyecto contó con 13 votos a favor de diputados y diputadas de Chile Vamos, apuntó que “nos faltó la capacidad de actuar con unidad, especialmente con nuestra coalición”.

El proyecto que permitirá un retiro de hasta un 10% de los fondos previsionales de las AFP fue aprobado por 95 votos a favor (dos votos más de los 93 necesarios), 36 en contra y 22 abstenciones. Además, se rechazó la creación del Fondo Colectivo Solidario de Pensiones.