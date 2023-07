El senador (IND) Karim Bianchi acusó esta jornada haber recibido amenazas por parte su par, Javier Macaya (UDI) y su familia tras anunciar un proyecto de ley que impediría a los imputados por abuso sexual infantil y delitos de alta connotación pagar una caución económica para evadir la medida cautelar de prisión preventiva.

El parlamentario presentó la iniciativa luego de que se diera a conocer que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua le permitió a Eduardo Macaya Zentilli, padre de Javier Macaya, imputado por 4 delitos de abuso sexual impropio, cumplir la cautelar de arresto domiciliario por el pago de $150 millones ante el Juzgado de Garantía de San Fernando.

Durante una conferencia de prensa, Bianchi aseguró que había sido contactado por el senador UDI, quien le pidió que se retractara de algunas publicaciones que hizo en redes sociales sobre su padre.

“Ayer yo recibía mensajes amenazantes del tipo ‘¿cuál es mi domicilio?’, para hacerme alguna acción legal en mi contra de parte de la familia del senador Macaya, y yo creo que lo peor es callarse”, sostuvo Bianchi.

En esa línea, el parlamentario añadió que “él me comenta, me dice que si es de mi interés me puede entregar los antecedentes, pero que le molestaban ciertas cosas, que yo hablaba de ciertos delitos en mis redes sociales. Él me dice que si yo me voy a retractar o si no cómo va a proceder, porque, sino, me envía un mensaje de la hermana, que van a tomar acciones legales en mi contra”.

El senador también relató que posteriormente le llegó un mensaje de Macaya asegurando que “ante mi silencio, él va a proceder. Yo espero que él proceda en tribunales”.

Asimismo, el senador aseveró que quiere que el proyecto no solamente esté abierto a delitos de abuso sexual, “sino que también a otros tipos de delitos de connotación mayor. Asesinatos, terrorismo, todo tipo de delitos que tengan este tipo de connotación que es de relevancia”.

“Hay delitos que revisten alta peligrosidad o la gente piensa que hay una justicia que se paga y otra en la que la gente pobre está en la cárcel”, expresó Bianchi al respecto.