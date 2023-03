Este lunes, el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico (Colmed) analizó la crisis de las Isapres y el rol que está teniendo el gremio frente a esta problemática.

“Estamos en un escenario un poco espeso y esto es principalmente porque ha habido una falta de definición de parte de las autoridades”, señaló el secretario.

Además, Bernucci fue enfático en el rol que tiene el colegio en las reuniones que está llevando a cabo el gobierno para mejorar la situación de las aseguradoras, “lo que plantea el Colegio es que las isapres tal como está planteado hoy en día, no pueden ir más. Este sistema no aguanta otro parche más porque no da”.

Crisis de las Isapres

Después de la pandemia y luego que un proceso judicial de 10 años, las Isapres enfrentan una grave crisis económica, lo que ha hecho que algunas instituciones prevean como real la posibilidad de quebrar.

Durante 2020 y 2021 fue congelada el alza de los planes que correspondía a los años 2019 y 2020, luego que se concretara un acuerdo en la comisión de Salud del Senado.

Además, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y anuló el alza de los planes que habían hecho estas instituciones, debiendo aplicar la tabla de factores a todos los afiliados independiente de si son hombres o mujeres, e independiente de su edad.

Ante este escenario, se evalúa que las isapres tengan que devolver el exceso cobrado a los afiliados en forma de excedentes en los próximos 24 meses.