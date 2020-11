El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió al reciente nombramiento del ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, como nuevo ministro del Interior; además de hacer un llamado a aprobar la reforma de pensiones impulsada por el gobierno.

Frente a este último tema, el secretario de Estado planteó que la reforma “lleva más de nueve meses detenida en el Senado”, y que “más de 800 mil personas verían aumentadas sus pensiones inmediatamente una vez aprobada” y beneficiaría “principalmente a familias de clase media y mujeres”.

“La política es la preocupación por la polis, por cómo convivimos juntos, y ese es el esfuerzo que queremos poner como gobierno y particularmente el nombramiento del nuevo ministro del Interior apunta en esa línea”, agregó Bellolio.

Ministro del Interior

Pese a las críticas que ha despertado en la oposición el nombramiento de Delgado, el vocero del gobierno indicó que su llegada “por su puesto que aumenta esa empatía, cercanía y trabajo territorial” debido a su larga trayectoria como jefe comunal. “En sus 12 años como alcalde, ha sido reconocido ampliamente en una comuna popular, en una comuna de clase media, y ha sido reconocido transversalmente por aquello”, agregó.

Asimismo, destacó que “los liderazgos de los alcaldes han sido especialmente importantes durante la pandemia y después del 18 de octubre del 2019”, ya que han sido pioneros en “diseñar políticas de cómo solucionar nuestra convivencia, de cómo poder atender la población más vulnerable y cómo salir más adelante”.

Delgado, dijo Bellolio, “va a hacer un extraordinario trabajo en equipo, poniendo esa sensatez, esa cercanía que pone cada uno de los alcaldes en cada comuna del país”.

Frente a este tema, también respondió a los cuestionamientos de parlamentarios opositores por esta designación. Según afirmó, “están picados, esa es la verdad, porque el alcalde Delgado cuando ejerció por 12 años tenía una altísima aprobación” en su comuna.

“Los chilenos están chatos de esa lógica de la política en que todo es malo, en que cualquier cosa que haga el gobierno no valga la pena, en que lo bloquean todo (…). Basta de la lógica odiosa permanente, basta de la lógica de no gobernar ni dejar gobernar, de eso no se trata la oposición“, sentenció el vocero de gobierno.

Reforma a Carabineros

Por otra parte, Bellolio indicó que una de las tareas principales que enfrentará Delgado como secretario de Estado corresponde a la reforma de las instituciones policiales, precisamente Carabineros de Chile.

Según indicó, el objetivo recae en “recuperar la legitimidad y la valoración pública de la actuación de las policías, particularmente de Carabineros”, un trabajo que se realizaría mediante el fortalecimiento de sus capacidades y equipamientos y tecnología para la persecución de delitos.

También hizo hincapié en “fortalecer el respeto a una cultura de los derechos humanos, es esencial que siempre el orden público y la persecución de la delincuencia esté regida por el principio de la dignidad y respeto de derechos humanos”, además de una “modernización para que todos los recursos públicos que se utilizan sean estrictamente bien utilizados” dentro de la institución.

Proyecto del 10%

El proyecto de reforma constitucional que permitiría un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales sigue avanzando en el Congreso. Frente a esto, Bellolio indicó que “es una derrota para las pensiones del país”, ya que como gobierno “queremos una reforma que mejore las pensiones de los chilenos y es incompatible hacer una reforma para que tengamos pensiones dignas al mismo tiempo que algunos plantean que no tengamos ningún tipo de ahorro”.

Respecto de los parlamentarios que impulsan y aprueban este proyecto de ley, el vocero de gobierno indicó que “no les interesan las pensiones de las personas, les interesa hacer política a partir de esto”.

Por otra parte se refirió a la solicitud presentada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para obtener los datos de aquellas personas que retiraron parte de sus fondos AFP en el primer trámite aprobado en el Congreso.

Bellolio explicó que “el ministro de Hacienda ha hecho uso de la Ley 20.430 en su artículo 30, donde permite que (…) puedan requerir datos que están en el sistema de información contenida en el sistema de datos previsionales”, pero que obliga a que los “organismos públicos y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de esa información“.

“Esto es algo que se hace de manera habitual por la Dipres (Dirección de Presupuestos dependiente del Ministerio de Hacienda)”, aclaró Bellolio.