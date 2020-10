(Agencia UNO) – El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, criticó la acusación constitucional que este jueves presentaría la oposición en contra del titular del Interior, Víctor Pérez, por su actuación en el paro de camioneros y también por los hechos de violencia que terminaron el viernes pasado con un joven herido en el río Mapocho.

“Espero que reconsideren estos días y no la presenten (acusación), no la presenten porque no tiene fundamentos, no tienen ningún argumento para poder presentarla”, recalcó el secretario de Estado.

Además, dijo que “tan pocos argumentos tienen que dicen que no la van a presentar si es que sale el general de Carabineros (Mario Rozas). Sólo ratifican que no hay ningún argumento jurídico para presentarla, que es simplemente una mofa, es simplemente una pantalla política”.

“Obviamente desnaturaliza de qué se trata una acusación constitucional, cuando ellos mismo dicen que esto es como un canje entre uno y otro, están diciendo que esto no tiene ningún argumento jurídico y esto no puede ser una acusación constitucional”, reafirmó el portavoz de La Moneda.

El titular de la Segegob fue consultado si el gobierno respalda al general director de Carabineros, Mario Rozas, ante lo que señaló que “nosotros hemos repetido muchas veces respecto de que nosotros respaldamos la institución de Carabineros, cada uno de los ministros, los generales, estamos todos siempre a evaluación del presidente de la República”.