A pesar de que la mayoría de los jóvenes ya escogieron sus preferencias universitarias para 2024, aún hay otros que están indecisos sobre qué hacer con su futuro educacional.

Frente a este panorama, Boise Discovery, organización que representa en Chile y Latinoamérica a universidades e instituciones de EE.UU., ofrece distintos tipos de becas a estudiantes o graduados de la educación media para estudiar en Estados Unidos.

Estas becas buscan apoyar a alumnos destacados que quieran estudiar en universidades de Estados Unidos, como University of Idaho, n° 1 en universidades del oeste del país.

La organización ya ha llevado a más de 100 estudiantes de Latinoamérica con becas e incluso un 88% de ellos se ha quedado trabajando en Norteamérica.

¿Cuáles son los requisitos?

Para optar a estas becas se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser estudiante de 3ero, 4to medio o graduado de la educación media (sin límite de edad)

GPA (Grade Point Average) desde 3,0 o más (NEM 5.7 o más)

Pasaporte vigente

Informe de notas de toda la enseñanza media para verificar GPA.

¿Cómo postular?

Para aplicar a los beneficios debes ingresar al sitio web oficial de Boise Discovery y solicitar una reunión online de asesoría completa para estudiantes (sin costo), en la cual se evaluarán las mejores alternativas según la carrera/programa, GPA y currículum educacional.

Si el postulante es menor de edad, debe asistir a la reunión online con uno de los padres o tutores legales.

Tras haber postulado, el estudiante debe ser aceptado por la universidad y según la beca deberá presentar: cartas de recomendación y/o escribir un ensayo a definir por los becarios (según carrera o curso en el que es aceptado/a).

Por otro lado, las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) cuentan con becas especiales.

Detalle de las becas

Las becas pueden ser por carrera, discapacidad, méritos, liderazgo, deportivas, entre otras. Y solo algunas de estas se pueden renovar por cuatro años, si el estudiante mantiene su GPA sobre 3,0.

Los estudiantes de Chile y Latinoamérica que apliquen y sean aceptados por la University of Idaho recibirán US$ 16.000 anualmente por el “Undergraduate Program Invitation to Idaho Scholarships” (estudio de carrera universitaria a tiempo completo y renovable por 4 años si el estudiante mantiene su GPA).

Otras alternativas

Hay otras 15 becas exclusivas para estudiantes chilenos. Una de ellas, es el “Undergraduate Program” (Estudio de carrera universitaria) o Programa Intensivo de Inglés “Idaho Angels Scholarships”, que beneficia a los becados con dinero que va entre los US$ 500 y US$ 1.500 según antecedentes educativos, voluntariados y otras aptitudes.

Por otro lado, el “Undergraduate Program” o Programa de Intensivo de Inglés NCBV Scholarships ofrece el costeo de los pasajes en vuelo o lo equivalente al dinero en dólares.

Para más información entra aquí: https://boisediscovery.com/ o llamando al +1 208 5629273 (número extranjero).