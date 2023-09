La presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, se pronunció sobre los dichos de la alcaldesa Evelyn Matthei respecto a la incapacidad de presentar un texto constitucional que genere consensos y su preocupación de arriesgar su capital político en este proceso.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Hevia respondió que hoy su preocupación es el proceso constitucional, y “no es el capital político, ni el mío, ni el de alcaldes, ni de candidatos presidenciales, y creo que esa tiene que ser la preocupación de todos”.

Además, hizo un llamado a concentrar los esfuerzos en la elaboración de un buen texto constitucional y abordar de manera conjunta el plebiscito en diciembre.

La presidenta del Consejo valoró el rol “constructivo” que ha tenido Chile Vamos en el órgano constitucional y los acuerdos que han tenido en común. En cuanto a la influencia de Matthei en la colectividad, señaló: “Yo no soy miembro de Chile Vamos, por lo que no podría decir si la alcaldesa representa o no a Chile Vamos“.

“Para las elecciones presidenciales falta mucho tiempo y hoy el foco debería estar puesto en el plebiscito (…) Tener otras preocupaciones, habla más de mezquindades que de poner a Chile primero“, concluyó.

¿Qué dijo Evelyn Matthei?

La alcaldesa Evelyn Matthei ha seguido atenta las discusiones en el Consejo Constitucional y ha mostrado preocupación por la aprobación de ciertas enmiendas y los desencuentros entre los diversos bloques para llegar a un texto constitucional que genere consensos.

“En ese contexto lo que se ha ido instalando es que esta es la Convención del rodeo y del no aborto”, subrayó la militante de la UDI en conversación con El Mercurio.

Desde su perspectiva, esto ha generado una distancia frente al proceso constituyente: “No sé si a estas alturas se puede revertir”.

En ese sentido, considera que hasta la fecha no existe un ánimo en el Consejo Constitucional para llegar a una Constitución que represente a los diversos sectores. “Más aparece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución. Si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta Constitución que se discute“, concluyó.