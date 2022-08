Dos comerciantes informales y una presidenta de sindicato fueron detenidos este miércoles tras la manifestación ocurrida en Barrio Meiggs del centro de Santiago.

La situación ocurrió esta mañana cuando un grupo de trabajadores ambulantes protestó e interrumpió el tránsito en la Alameda exigiendo soluciones concretas por parte del municipio luego de ser desalojados del sector.

“Si tenemos que cerrar todo un mes la Alameda, todo un mes la vamos a cerrar y vamos a quemar hasta que la alcaldesa nos responda, porque ella no se puede retractar de sus dichos, siendo que ella dijo que iba a dar 1.500 permisos. ¿Dónde están esos 1.500 permisos? No lo sabemos”, dijo a CNN Chile Ximena Maureira, presidenta del Sindicato El Esfuerzo San Alfonso.

“Hasta ahora hemos golpeado miles de puertas. Hemos golpeado puertas en la izquierda, en la derecha y nadie nos ha querido recibir”, agregó.

En tanto, Verónica Espinoza, presidenta del Sindicato Número 1 Calle Conferencia, aseguró que “desde los 15 años que llevo postulando, desde que cumplí la mayoría de edad, yo he tirado como 10 veces los documentos que piden en la municipalidad para pedir permiso y no te dan. Aquí todo esto es arreglín. No sé qué pasa, por qué le dan a alguna gente y a la gente del pueblo no le dan nada”.

“Estamos cansados de eso, queremos una solución concreta. Queremos ser parte de la mesa de trabajo que existe acá en el barrio”, añadió.

Ministra Jara: Tenemos muchas temáticas que ir resolviendo”

Tras ser consultada por la situación, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, ministra del Trabajo, afirmó durante una actividad oficial que “en materia en general de trabajo informal tenemos muchas temáticas que ir resolviendo”.

“Evidentemente, tanto el tema de la salida de la pandemia y recuperación del empleo, así como la calidad del mismo, es algo que nos ha tenido permanente ocupados y de ahí políticas laborales tan activas como la renovación del proceso de postulación para el IFE Laboral, están dentro de nuestras prioridades, así como también la del Subsidio Protege”, continuó.

De esta forma, la secretaria de Estado reiteró que, como Gobierno, “iremos avanzando en conversaciones para ver cómo en cada sector se van resolviendo particularidades de cada uno de los sectores que han tenido distintos comportamientos frente a la salida de todo lo que ha sido la pandemia y lo que ha impactado tanto en empleo como en calidad del mismo”.

¿Qué dijo Hassler?

Tras lo ocurrido, la alcaldesa de Santaigo, Irací Hassler, expresó que, como municipio: “No vamos a renunciar a seguir recuperando el espacio público para ciudadanía (…) Es por eso que seguiremos trabajando con Carabineros, Policía de Investigaciones (…) para que podamos tener este espacio y que podamos también seguir la ruta del dinero y la ruta del crimen organizado”.

“Hemos trabajado también para poner ofertas formales sobre la mesa. Más de 10 mil empleos formales para que las personas que quieren llevar el sustento a sus hogares puedan tener una oportunidad en nuestro país”, continuó.

Finalmente, la jefa comunal manifestó: “Lo que nos parece que no se puede permitir es que haya personas que pretendan seguir adueñándose de un espacio que le pertenece a todos y todas, sin pagar ni siquiera por aquello y que además, atenten, por ejemplo, contra una escuela básica. Contra una escuela donde hay niños y niñas y donde hoy día desarrollaron una cama de neumáticos que nos parece tremendamente grave. Eso no lo vamos a permitir y lo condenamos tajantemente”.