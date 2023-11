La exembajadora de Chile en Argentina y secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales en Argentina.

“No sé si me sorprendió (el resultado), pero evidentemente fue un cuadro muy impredecible lo que podía pasar en esta segunda vuelta. Quizás el hecho de que coincidió con un fin de semana largo, mañana es feriado, menor participación. No se logró percibir, después de la primera vuelta, esa efervescencia que uno sí logro percibir dese la definición de la PASO hasta la primera vuelta”, dijo.

De acuerdo a Figueroa, antes había “un estado de ánimo, una cuestión que es bien difícil medir, cuantificar, pero daba cuenta que había un estado de ánimo, cierta mística que se había adquirido en la campaña que no siento que se haya visto proyectada en esta última etapa. Quizás porque había una potencial proyección de cuál podía ser el escenario, pero sí creo que eso es un factor”.

En relación a las posibles razones que llevaron a Javier Milei a la presidencia, hizo el punto en que “da cuenta de un fenómeno más estructural”.

#ToleranciaCero | Bárbara Figueroa asegura que existe una crisis de las instituciones a nivel mundial que ha llevado a que Javier Milei ganara las elecciones en Argentina: "Da cuenta de que hay un problema estructural". 📡 En vivo: https://t.co/S7pQaj9Zob pic.twitter.com/eN1FceFrZU — CNN Chile (@CNNChile) November 20, 2023

Hay un elemento “que nos está pasando a muchos países, no es un problema solo de la Argentina, uno hoy día lo puede pedir en el marco de los resultados, pero que es un fenómeno mundial, pero además en la región también. No es que seamos ajenos a un fenómeno que se está generando y se está dando en torno a esta crisis de las instituciones y de la institucionalidad”.

Proceso constitucional

La secretaria general del PC también se refirió “Si dependiera del Partido Comunista que tuviéramos un segundo tercer proceso, todos sabemos que eso no es así. No hagamos una caricatura, porque no depende del Partido Comunista que nosotros tengamos un tercer proceso”.

“Para que llegáramos a este segundo proceso hubo que construir un acuerdo transversal en el Congreso, por lo tanto, suponer que esto quiere decir que si triunfa el rechazo, vamos a seguir con un proceso abierto, eso es falso”, dijo tajante.

“La voluntad del Partido Comunista es escuchar a la ciudadanía, no es que nosotros vayamos a imponer algo, nunca lo hemos hecho”.

#ToleranciaCero | Bárbara Figueroa asegura que no depende del Partido Comunista un tercer proceso constitucional: "Suponer que si gana el rechazo, se llevará a cabo un nuevo proceso, es falso". En vivo: https://t.co/S7pQaj9Zob pic.twitter.com/CBDLibXJiG — CNN Chile (@CNNChile) November 20, 2023

Por último, Figueroa señaló que como partido no van a respaldar el texto constitucional porque “nos parece que no hace cargo del desafío que dio sentido y origen a este debate constituyente”.