Durante la tarde de este miércoles, diversos usuarios comenzaron a reportar inconvenientes con la aplicación y el sitio web de Banco Estado.

A partir de las 14:30, varios usuarios en redes sociales informaron sobre problemas con la aplicación, donde apareció un mensaje que decía: “No fue posible cargar la información de tu producto“. En algunos casos, solo se muestra una imagen en blanco, lo cual les impide realizar transferencias o pagos.

Por su parte, un usuario informó que “no hay respuestas en las operaciones realizadas en cajas vecinas, depósitos y giros. Además, las tarjetas de Banco Estado tampoco funcionaban en servicios de pago como Transbank.

Problemas con @BancoEstado , no se puede ingresar a la app y no pude pagar tampoco

@BancoEstado buenas tardes. Hay problemas en web. No abre o no reconoce datos. ¿Que está pasando?

no sé si me bloquearon la tarjeta del banco estado o no funciona nms 😭😭😭 a la hora q no traigo efectivo me tenía q devolver nms

— rocío,, (@justzchenle) July 26, 2023